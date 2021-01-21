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Трагедія у Харкові. У пожежі в будинку для літніх людей загинули 15 людей (фото і відео)

21 січня, 16:17

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Подію назвали надзвичайною ситуацією державного рівня

У Харкові розпочався масштабна пожежа в будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей. За попередніми даними, 15 людей загинули, ще п'ять постраждали.

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Про це повідомили в ДСНС.

Зазначається, що пожежа почалася о 15:03 в на вул. Нижня Гіївська в двоповерховому житловому будинку на другому поверсі. Станом на 16:05 на місці пожежі виявлено тіла 15 людей. Площа пожежі становить 100 кв.

На місці працюють 28 рятувальників і 7 од. техніки.

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Подію класифіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня.

Нагадаємо, раніше в Одеській області горів приватний будинок . Загинули двоє малолітніх дітей.

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Харків рятувальники будинок престарілих загиблі пожежа
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