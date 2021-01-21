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Трагедия в Харькове. В пожаре в доме престарелых погибли 15 человек (фото и видео)

21 января, 16:17

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Событие назвали чрезвычайной ситуацией государственного уровня

В Харькове начался масштабный пожар в доме, переоборудованном под дом престарелых. По предварительным данным, 15 человек погибли, еще пять пострадали.

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Об этом сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что пожар начался в 15:03 в на ул. Нижняя Гиевская в двухэтажном жилом доме на втором этаже. По состоянию на 16:05 на месте пожара обнаружены тела 15 человек. Площадь пожара составляет 100 кв.

На месте работают 28 спасателей и 7 ед. техники.

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Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Напомним, ранее в Одесской области горел частный дом. Погибли двое малолетних детей.

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Харьков спасатели дом престарелых погибшие пожар
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