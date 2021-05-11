У Харкові горить багатоповерхівка: власницю квартири евакуювали (відео)

У Харкові почалася пожежа в багатоповерховому житловому будинку на вулиці Танкопія 3-1. На місці вже знаходяться пожежники.
Про це повідомляє "Труха Харків".
Зазначається, що вогонь спалахнув у квартирі на сьомому поверсі. З приміщення за допомогою драбини рятувальники евакуювали жінку похилого віку. Інформації про її стан поки немає.
Станом на 18:20 пожежу локалізували.
В трендіНП з водогоном у Харкові. На вулиці ціла річка, у завал провалилася частина будинку (фото, відео)
Нагадаємо, у Києві 11 травня сталася велика пожежа в Солом'янському районі. Площа пожежі склала 400 квадратних метрів.
Крім того, повідомлялося, що в Вінниці 6 травня загорівся офісний центр. Попередня причина – несправність проводки. На місці події виявили труп. Попередньо загинула 21-річна жінка, яка там знімала офіс.