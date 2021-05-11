У Харкові горить багатоповерхівка: власницю квартири евакуювали (відео)

Пожежа на вулиці Танкопія 3-1 горить квартира в житловому багатоповерховому будинку, яка ситуація там наразі

У Харкові почалася пожежа в багатоповерховому житловому будинку на вулиці Танкопія 3-1. На місці вже знаходяться пожежники.

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Про це повідомляє "Труха Харків".

Зазначається, що вогонь спалахнув у квартирі на сьомому поверсі. З приміщення за допомогою драбини рятувальники евакуювали жінку похилого віку. Інформації про її стан поки немає.

Станом на 18:20 пожежу локалізували.

Нагадаємо, у Києві 11 травня сталася велика пожежа в Солом'янському районі. Площа пожежі склала 400 квадратних метрів.

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Крім того, повідомлялося, що в Вінниці 6 травня загорівся офісний центр. Попередня причина – несправність проводки. На місці події виявили труп. Попередньо загинула 21-річна жінка, яка там знімала офіс.