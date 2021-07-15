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У Харкові зіпсували майже 10 тис. доз вакцини Pfizer (відео)

15 липня 2021 0:29

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Обласна влада обіцяє, що колоти препарат, який транспортувався з порушенням температурного режиму, нікому не будуть

Зіпсована вакцина Pfizer / колаж "Сьогодні"

Зіпсована вакцина Pfizer / колаж "Сьогодні"

На складі в Харкові зафіксували, що при транспортуванні двох контейнерів з вакциною Pfizer (9360 доз) для Харківської області було порушено холодовий ланцюг, тому вони тепер непридатні до використання.

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Про це повідомили в департаменті охорони здоров'я Харківської обласної держадміністрації.

"30 червня 2021 року ДП "Укрмедпостач" поставили до КП ХОР"Обласний аптечний склад" 21 тис. 600 доз вакцини Comirnaty/Pfizer при отриманні вакцин на складі було зареєстровано порушення холодового ланцюга транспортування вакцини у двох контейнерах (9360 доз)", – йдеться в повідомленні.

Інформація була оприлюднена після того, як в Мережу потрапило відео, на якому зафіксовано зазначене порушення.

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Як пояснили в ХОДА, отримання кожної партії, що надходить на склад, фіксується на відео, яке потім направляється в ДП "Укрмедпостач" і 1 липня 2021 року було направлено відповідні листи в ДП "Укрмедпостач" і до Міністерства охорони здоров'я України.

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Влада стверджує, що зіпсованим препаратом нікого не вакцинували і не збираються.

"Вакцини з виявленням порушення холодового ланцюгу транспортування були переміщені до зони карантину та згодом повернені до ДП "Укрмедпостач". Вакцини з зафіксованим порушенням транспортування не були поставлені на облік до Харківської області", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у центрах масової вакцинації використовуватимуть антиковідну вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech, поставки якої очікуються найближчим часом.

Ми також писали, що Міністерство охорони здоров'я ініціювало розслідування за фактом можливого продажу вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech, що робити категорично заборонено.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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