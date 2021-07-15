Українська
$ 27,3
32,25
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

В Харькове испортили почти 10 тыс. доз вакцины Pfizer (видео)

15 июля 2021 0:29

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Областные власти обещают, что колоть препарат, который транспортировался с нарушением температурного режима, никому не будут

Испорченная вакцина Pfizer / коллаж "Сегодня"

Испорченная вакцина Pfizer / коллаж "Сегодня"

На складе в Харькове зафиксировали, что при транспортировке двух контейнеров с вакциной Pfizer (9360 доз) для Харьковской области была нарушена холодовая цепь, поэтому они теперь непригодны к использованию.

Реклама

Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Харьковской областной госадминистрации.

"30 июня 2021 года ГП "Укрмедпостач" поставили в КП ХОР "Областной аптечный склад" 21 тыс. 600 доз вакцины Comirnaty/Pfizer. При получении вакцин на складе было зарегистрировано нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины в двух контейнерах (9360 доз)", – говорится в сообщении.

Информация была обнародована после того, как в Сеть попало видео, на котором зафиксировано данное нарушение.

Реклама

Как объяснили в ХОГА, получение каждой партии, поступающей на склад, фиксируется на видео, которое затем направляется в ГП "Укрмедпостач" и 1 июля 2021 года были направлены соответствующие письма в ГП "Укрмедпостач" и в Министерство здравоохранения Украины.

Не пропусти!
В тренде
В Глобине отравились 16 работников мясокомбината – один в реанимации (обновлено)
В больнице с отравлением остаются пять человек. Коллаж "Сегодня"

Власти утверждают, что испорченным препаратом никого не вакцинировали и не собираются.

"Вакцины с выявлением нарушения холодовой цепи транспортировки были перемещены в зону карантина и впоследствии возвращены в ГП "Укрмедпостач". Вакцины с зафиксированным нарушением транспортировки не были поставлены на учет в Харьковской области", – говорится в сообщении.

Напомним, в центрах массовой вакцинации будут использовать антиковидную вакцину Comirnaty от Pfizer-BioNTech, поставки которой ожидаются в ближайшее время.

Мы также писали, что Министерство здравоохранения инициировало расследование по факту возможной продажи вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech, что делать категорически запрещено.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Харькове из зала суда сбежал опасный преступник: видео побега
В Харькове из зала суда сбежал опасный преступник: видео побегаХарьков
Купить квартиру в Украине стало дороже: как изменились цены в крупных городах
Купить квартиру в Украине стало дороже: как изменились цены в крупных городахНедвижимость
Выясняли, чей Крым. В Харькове произошла поножовщина (видео)
Выясняли, чей Крым. В Харькове произошла поножовщина (видео)Харьков
"Укрзализныця" назначила еще один поезд к морю (расписание)Транспорт
Добкин назвал и.о. мэра Харькова Терехова
Добкин назвал и.о. мэра Харькова Терехова "лохом" – из-за ролика о храмеХарьков
Харьковская блогерша снова попала в скандал: организовала свое похищение и оказалась в СИЗО
Харьковская блогерша снова попала в скандал: организовала свое похищение и оказалась в СИЗОХарьков

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять