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У Харкові на дев'ять годин затримали авіарейс МАУ

27 червня 2021 13:05

Денис Беспалов Денис Беспалов

Літак в турецьке місто Бодрум повинен був вилетіти ще о 04:00, однак рейс перенесли на 13:00

У Харкові виліт рейсу 5641 МАУ Харків-Бодрум, котрий був запланований на 04:00, затримується вже на 9 годин.

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Про це свідчать дані онлайн табло Міжнародного аеропорту "Харків", де виліт рейсу запланований на 13:00.

Дані табло Міжнародного аеропорту "Харків"

Спочатку пасажири рейсу повідомили в соцмережах, що виліт затримали на 1 годину 40 хвилин.

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"Потім ми злетіли, хвилин через двадцять пілот оголосив, що повертаємося назад в Харків, зробили дугу і повернулися, нас висадили з літака і відправили назад в аеропорт. До сих пір сидимо", – йдеться в коментарі пасажирів, поширеному в соцмережах.

Раніше повідомлялося, що в Борисполі пасажири МАУ запізнилися на рейс через черги. В авіакомпанії повідомили, що через залишених в аеропорту "Бориспіль" пасажирів МАУ проводить власне розслідування.

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