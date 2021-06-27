У Харкові на дев'ять годин затримали авіарейс МАУ

Літак в турецьке місто Бодрум повинен був вилетіти ще о 04:00, однак рейс перенесли на 13:00

У Харкові виліт рейсу 5641 МАУ Харків-Бодрум, котрий був запланований на 04:00, затримується вже на 9 годин.

Реклама

Про це свідчать дані онлайн табло Міжнародного аеропорту "Харків", де виліт рейсу запланований на 13:00.

Дані табло Міжнародного аеропорту "Харків"

Спочатку пасажири рейсу повідомили в соцмережах, що виліт затримали на 1 годину 40 хвилин.

Реклама

Читайте також: МАУ оновила права на польоти до Греції. Умови в'їзду до країни для українців

"Потім ми злетіли, хвилин через двадцять пілот оголосив, що повертаємося назад в Харків, зробили дугу і повернулися, нас висадили з літака і відправили назад в аеропорт. До сих пір сидимо", – йдеться в коментарі пасажирів, поширеному в соцмережах.

Раніше повідомлялося, що в Борисполі пасажири МАУ запізнилися на рейс через черги. В авіакомпанії повідомили, що через залишених в аеропорту "Бориспіль" пасажирів МАУ проводить власне розслідування.