У Харкові почали штрафувати "євробляхерів" – вони зібралися в метро (відео)

У Харкові поліція почала штрафувати власників автомобілів на європейських номерах "за прострочений в'їзд на територію України". У відповідь "євробляхери" провели збори на одній зі станцій метро і пообіцяли, що їхні адвокати реагуватимуть на штрафи.

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Кілька постів про це розміщено на сторінці об'єднання власників авто на єврономер "Авто Євро Сила" у Facebook.

Так, у п'ятницю, 15 січня, з'явилося повідомлення, що поліція зупинила і хоче оштрафувати на 8500 гривень власника машини на єврономерах. Юристу організації, який виїхав на місце, патрульні повідомили, що зупинили автівку через "прострочений в'їзд на територію України".

"У кожному разі формулювання – "відкрили митну базу", тому штрафуємо", – розповіли в АЄС.

Юристи "євробляхерів" вважають, що дії поліції незаконні, оскільки вона переймає на себе повноваження Митної служби. Також в організації нагадали, що "продовжує діяти меморандум між МВС і АЄС".

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Увечері в суботу, 16 січня, в приміщенні станції метро "Площа Повстання" в Харкові відбулися збори власників нерозмитнених автомобілів, де було вирішено реагувати на штрафи "без попередження".

В організації також пообіцяли учасникам АЄС юридичний захист "від незаконних дій, з подальшим вирішенням питань виписаних постанов".

Нагадаємо, наприкінці листопада система автофіксації порушень ПДР почала реєструвати порушення, вчинені власниками автомобілів з іноземною реєстрацією. Тоді в МВС заявили, що тепер іноземці та "євробляхери" також нестимуть відповідальність за перевищення швидкості та порушення інших правил дорожнього руху.

Влітку і восени в Україні проходили протести євробляхерів, які вимагали скасувати акциз на вживані машини.

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