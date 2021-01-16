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В Харькове начали штрафовать "евробляхеров" – они собрались в метро (видео)

16 января, 20:39

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Адвокаты автовладельцев говорят о превышении полномочий полицией

В Харькове полиция начала штрафовать владельцев автомобилей на европейских номерах "за просроченный въезд на территорию Украины". В ответ "евробляхеры" провели собрание на одной из станций метро и пообещали, что их адвокаты будут реагировать на штрафы.

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Несколько постов об этом размещены на странице объединения владельцев авто на еврономерах "Авто Евро Сила" в Facebook.

Так, в пятницу, 15 января, в частности появилось сообщение, что полиция остановила и хочет оштрафовать на 8500 гривен владельца машины на еврономерах. Выехавшему на место юристу организации патрульные сообщили, что остановили авто из-за "просроченного въезда на территорию Украины".

"В каждом случае формулировка – "открыли таможенную базу", поэтому штрафуем", – рассказали в АЕС.

Юристы "евробляхеров" считают, что действия полиции незаконны, поскольку она перенимает на себя полномочия Таможенной службы. Также в организации напомнили, что "продолжает действовать меморандум между МВД и АЕС".

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Вечером в субботу, 16 января, в помещении станции метро "Площадь Восстания" в Харькове прошло собрание владельцев нерастаможенных автомобилей, где было решено реагировать на штрафы "без предупреждения".

В организации также пообещали участникам АЕС юридическую защиту "от незаконных действий, с последующим решением вопросов выписанных постановлений".

Напомним, в конце ноября система автофиксации нарушений ПДД начала регистрировать нарушения, совершенные владельцами автомобилей с иностранной регистрацией. Тогда в МВД заявили, что теперь иностранцы и "евробляхеры" также будут нести ответственность за превышение скорости и нарушение других правил дорожного движения.

Летом и осенью в Украине проходили протесты евробляхеров, которые требовали отменить акциз на бывшие в употреблении машины.

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Харьков протесты штрафы евробляхеры
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