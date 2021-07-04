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У Харкові почали знімати борди з Добкіним – що відбувається (фото)

4 липня 2021 13:47

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Як сказав кандидат в мери Харкова, керівництво міста "вигнало" комунальників зрізати його рекламні борди

/ Фото: уніан

У Харкові почали знімати рекламні борди із зображенням колишнього народний депутата і кандидата в мери Харкова Михайла Добкіна.

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Про це йдеться в Telegram-каналі Добкіна.

"Боягузливе непорозуміння, що зарвалось та тимчасово займає місце в керівництві Харкова, в вихідний день вигнало комунальників зрізати мої рекламні борди. Навіть охорону з націоналістів призвели. Поліція мабуть охороняє ті рекламні конструкції, де є прізвище лідера глави МВС", – написав він.

Своє обурення він завершив словами героя фільму "Любов і голуби": "І що характерно, любили один одного!" .

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Раніше ми писали про те, що Михайло Добкін замість того, щоб відповісти на питання нардепа від партії "Слуга народу" Галини Янченко про приналежність Криму і російської агресії, назвав її "міллю", якій "в хорошому суспільстві якик варто було б підрізати".

Нагадаємо, що недавно через події 2014 року розгорівся скандал між Добкіним і бізнесменом Павлом Фуксом.

Крім того, під час перепалки депутатом Ради Юлією Клименко в прямому ефірі Добкін змусив її зняти одяг "кольору Партії регіонів".

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