В Харькове начали снимать борды с Добкиным – что происходит (фото)

Как сказал кандидат в мэры Харькова, руководство города "выгнало" коммунальщиков срезать его рекламные борды

Добкин возмутился тем, что его рекламные борды снимают / Фото: УНИАН

В Харькове начали снимать рекламные борды с изображением бывшего народный депутата и кандидата в мэры Харькова Михаила Добкина.

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Об этом говорится в Telegram-канале Добкина.

"Трусливое и зарвавшееся недоразумение, временно занимающее место в руководстве Харькова, в выходной день выгнало коммунальщиков срезать мои рекламные борды. Даже охрану из националистов привели. Полиция, видимо, охраняет те рекламные конструкции, где есть фамилия фаворита главы МВД", - написал он.

Свое возмущение он завершил словами героя фильма "Любовь и голуби": "И что характерно, любили друг друга!".

Реклама В Харькове начали снимать рекламные борды Добкина. Фото: "Сегодня"

Ранее мы писали о том, что Михаил Добкин вместо того, чтобы ответить на вопрос нардепа от партии "Слуга народа" Галины Янченко о принадлежности Крыма и российской агрессии, назвал ее "молью", которой "в хорошем обществе язык бы стоило подрезать".

Напомним, что недавно из-за событий 2014 года разгорелся скандал между Добкиным и бизнесменом Павлом Фуксом.

Кроме того, во время перепалки с депутатом Рады Юлией Клименко в прямом эфире Добкин вынудил ее снять одежду "цветов Партии регионов".