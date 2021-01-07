У Харкові податківці отримали елітні подарунки "під ялинку" (фото)

Тільки шампанське в подарунковому кошику коштує майже 5000 грн

У Харкові почався скандал через дорогі подарунки для керівників обласної податкової служби. Користувачі Мережі помітили, що в подарункові набори входить досить дороге ігристе вино. Його вартість за 1,5 літра становить близько 4700 грн.

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Про це пишуть у місцевих Telegram-каналах, зокрема, "Харків Now".

Зазначається, нібито на сайті установи опублікували фото з підсумкового заходу 2020 року. На ньому українці помітили елітні подарунки, які отримали керівники – у набори поклали шампанське Veuve Clicquot. Вартість однієї пляшки об'ємом у 1,5 літрів становить близько 4700 грн.

Однак після початку обговорення у соціальних мережах на фото прибрали логотип вина.

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Нагадаємо, раніше в Кривому Розі викрили угруповання, яке вкрало з бюджету мільйони гривень. До схеми причетні чиновник міськради, директор приватного підприємства та чотири виконавці.

Крім того, у Львові підприємець вкрав 6,5 млн грн на ремонті дитячої лікарні.

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