У Харкові оголошено повітряну тривогу – летять бомбардувальники

За інформацією новин "Сьогодні", сирени у місті не працюють

У Харкові повітряна тривога. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові оголосили повітряну тривогу 25 лютого. Людей просять терміново сховатися у бомбосховища.

Про це повідомили у Департаменті цивільного захисту.

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Як повідомили у відомстві, до Харкова летять бомбардувальники. За інформацією новин "Сьогодні", сирени у місті не працюють – ніхто їх не чує по районах. Про те, що повітряна тривога, у Харкові почули по радіо.

Харків знову обстріляли

У Харкові у зв'язку з новими вибухами 25 лютого змінили роботу громадського транспорту – скоротили рух. Також усіх людей закликали ховатися в укриття. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

З метою безпеки мер міста вирішив скоротити рух громадського транспорту. Він також закликав усіх місцевих жителів спуститися в підготовлені метрополітен та інші бомбосховища.

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Також Терехов повідомив, що розбито дві теплостанції – наразі займаються їхнім відновленням, щоб у 70 будинках було опалення.

Супермаркети у Харкові працюють у звичайному режимі, але не всі працівники магазинів можуть дістатися до роботи, оскільки живуть в області.

Терехов запевнив, що з хлібом проблем у місті не буде – "Кулиничі" випікають та постачають його до магазинів та супермаркетів.

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З інтернетом проблем у Харкові практично немає – лише точково.

Нині сміття не вивозять із міста, але після обстрілу обіцяють зайнятися цим питанням.

Ситуація в Україні 25 лютого

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що російські війська намагаються прорватися до Києва.

Противник завдав повітряний удар по підрозділах у районі міста Кропивницького, відзначено значну активність ворожих вертольотів у районах вище Вилкового та Тирасполя.

У Києві вранці двічі оголошували повітряну загрозу. Працювали сирени. Громадян просили терміново піти в укриття.

До того ж, найманці розпочали стріляти по Києву. Протиповітряна оборона збила над столицею літальний апарат Росії. У результаті виникла сильна пожежа в одному з будинків на вулиці Кошиця, 7а. За попередніми даними, троє поранених, один із них у тяжкому стані.

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