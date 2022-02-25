В Харькове объявлена воздушная тревога – летят бомбардировщики

По информации новостей "Сегодня", сирены в городе не работают

В Харькове воздушная тревога. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове объявили воздушную тревогу 25 февраля. Людей просят срочно спрятаться в бомбоубежища.

Об этом сообщили в Департаменте гражданской защиты.

Реклама

Как сообщили в ведомстве, в Харьков летят бомбардировщики. По информации новостей "Сегодня", сирены в городе не работают – никто их не слышит по районам. О том, что воздушная тревога, в Харькове услышали по радио.

Харьков снова обстреляли

В Харькове в связи с новыми взрывами 25 февраля изменили работу общественного транспорта – сократили движение. Также всех людей призвали прятаться в укрытия. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

В целях безопасности мэр города решил сократить движение общественного транспорта. Он также призвал всех местных жителей спуститься в подготовленные метрополитен и другие бомбоубежища.

Реклама

Также Терехов сообщил, что разбиты две теплостанции – сейчас занимаются их восстановлением, чтобы в 70 домах было отопление.

Супермаркеты в Харькове работают в обычном режиме, но не все работники магазинов могут добраться на работу, так как живут в области.

Терехов заверил, что с хлебом проблем в городе не будет – "Кулиничи" выпекают и поставляют его в магазины и супермаркеты.

Реклама

С интернетом проблем в Харькове практически нет – только точечно.

Сейчас мусор не вывозят из города, но после обстрелов обещают заняться этим вопросом.

Ситуация в Украине 25 февраля

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что российские войска пытаются прорваться в Киев.

Противник нанес воздушный удар по подразделениям в районе города Кропивницкого, отмечена значительная активность вражеских вертолетов в районах выше Вилково и Тирасполя.

В Киеве утром два раза объявляли воздушную угрозу. Работали сирены. Граждан просили срочно последовать в укрытия.

Кроме того, наемники начали стрелять по Киеву. Противовоздушная оборона сбила над столицей летательный аппарат России. В результате возник сильный пожар в одном из домов на улице Кошица, 7а. По предварительным данным, трое раненых, один из них в тяжелом состоянии.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

Вооруженные силы Украины зачистили аэродром "Гостомель" от российского десанта.