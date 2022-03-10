У Харкові окупанти знову обстріляли ядерний об'єкт, спалахнула пожежа – відео

Бомби російських військових потрапили до харківського інституту, де розміщено дослідницький ядерний реактор – напередодні активну зону завантажили свіжим ядерним паливом

Окупанти скинули бомби на Харківський фізико-технічний інститут / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти атакували Харківський фізико-технічний інститут, де перебуває експериментальний ядерний реактор. У результаті почалася пожежа у сусідньому гуртожитку. Наразі обстріл ще триває.

Про це повідомили у Держатомрегулюванні.

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Зазначається, що в інституті розміщено ядерну установку "Джерело нейтронів, засноване на підкритичному збірнику, керованому лінійним прискорювачем електронів". Наразі його повністю знеструмили.

Внаслідок обстрілу пошкоджено фасад будівлі. Після влучення снаряда розпочалася пожежа у сусідньому гуртожитку.

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Зазначимо, що це вже другий обстріл ядерної установки – 6 березня ЯПУ "Джерело нейтронів" вже бомбардувалося. До початку агресії РФ установка була на етапі фізичного пуску, активна зона була завантажена свіжим ядерним паливом.

Ситуація у Харкові 10 березня