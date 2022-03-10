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У Харкові окупанти знову обстріляли ядерний об'єкт, спалахнула пожежа – відео

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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10 березня, 23:41
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Бомби російських військових потрапили до харківського інституту, де розміщено дослідницький ядерний реактор – напередодні активну зону завантажили свіжим ядерним паливом
Окупанти скинули бомби на Харківський фізико-технічний інститут
Окупанти скинули бомби на Харківський фізико-технічний інститут / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти атакували Харківський фізико-технічний інститут, де перебуває експериментальний ядерний реактор. У результаті почалася пожежа у сусідньому гуртожитку. Наразі обстріл ще триває.

Про це повідомили у Держатомрегулюванні.

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Зазначається, що в інституті розміщено ядерну установку "Джерело нейтронів, засноване на підкритичному збірнику, керованому лінійним прискорювачем електронів". Наразі його повністю знеструмили.

Внаслідок обстрілу пошкоджено фасад будівлі. Після влучення снаряда розпочалася пожежа у сусідньому гуртожитку.

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Зазначимо, що це вже другий обстріл ядерної установки – 6 березня ЯПУ "Джерело нейтронів" вже бомбардувалося. До початку агресії РФ установка була на етапі фізичного пуску, активна зона була завантажена свіжим ядерним паливом.

Ситуація у Харкові 10 березня

  • У Харкові затримали завербованого Росією шпигуна – за 40 тисяч гривень він продав координати хлібзаводу "Салтівський" та ФЕД (військовий об'єкт).
  • В Ізюмському районі окупанти обстріляли храм. "Чим він завадила російському світу?", – поставив риторичне запитання радник голови МВС Антон Геращенко.
  • За добу російські окупаційні війська завдали близько 74 артилерійських та мінометних обстрілів, у тому числі з реактивних систем залпового вогню по районах Олексіївки, П'ятихаток, Білогородського шосе, Холодної Гори, Дергачова, Чугуєва, Північної та Південної Салтівки.

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