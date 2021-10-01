У Харкові під лікарнею черга з "швидких" з COVID-пацієнтами – за день заповнили половину місць (фото)

Практично всіх пацієнтів привозять у тяжкому стані – медики не встигають приймати нових хворих

У Харкові з'явилася черга з "швидких" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові біля обласного диспансеру радіаційного захисту вишикувалася ціла черга з авто швидкої допомоги з хворими на ковід. Практично всім пацієнтам потрібна киснева підтримка.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Усього в чорнобильській лікарні передбачено 170 місць для COVID-пацієнтів. Тільки за половину дня туди привезли 70 пацієнтів. Медики кажуть, що якщо хворих будуть привозити такими ж темпами, то до наступного ранку лікарня буде заповнена.

Фото Наталії Попової, Facebook

"Я не встигаю піднятися навіть до себе у реанімацію. Я перебуваю внизу, хоч якось курую, розподіляю пацієнтів, тому що повний хаос, плутанина, швидкі одна за одною везуть і неможливо якось визначити, куди пацієнта: до реанімації чи ні...Як на війні", – каже завідувач реанімації Станіслав Риболовлев.

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Директор диспансеру Ірина Пирогова уточнила, що практично всі пацієнти важкі, всім потрібен кисень. П'ятеро людей лежать у реанімації.

Навантаження на лікарні

Разом з ростом захворюваності зростає і кількість госпіталізацій. У чотирьох містах – Харкові, Одесі, Дніпрі та Івано-Франківську – місцева влада вже заявляла про тривожну ситуацію у лікарнях.

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Так, в Івано-Франківську готуються відкривати додаткові відділення для пацієнтів з ковідом. Поки заповненість лікарень – 70%, але наплив пацієнтів стрімко зростає.

Тим часом в одеських в опорних лікарнях ще тиждень тому закінчилися місця в реанімації для хворих на COVID-19. У місті та області всього 4 ковідних стаціонари. За словами медиків, за вересень рівень госпіталізації в Одеській області зріс в 4 рази.

У Дніпрі в лікарні Мечникова реанімація зараз заповнена важкими пацієнтами з коронавірусом. У медзакладі вже перекрили роботу старого корпусу – там будуть приймати тільки пацієнтів з ковідом.

При цьому в Івано-Франківську і Дніпрі підкреслювали, що практично всі важкі хворі, які надходили в лікарню, – противники вакцинації або ж ті, хто просто ще не отримав щеплення.