У Харкові підлітки курили прямо у метро: на місце викликали поліцію (відео)

Інцидент стався вранці 5 листопада на станції "Героїв праці"

Підлітки курили у метро. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 5 листопада, у Харкові помітили підлітків, які курили прямо у метро. Це сталося на станції "Героїв праці".

Відповідний ролик опублікували в Telegram-каналі "Труха Харків".

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Подробиці інциденту

На відео видно, що підлітки закурили електронну сигарету у харківському метро. Як розповів Status Quo керівник пресслужби Харківського метрополітену Олексій Бітнер, це сталося вранці 5 листопада на станції "Героїв праці".

Зауважимо, що школярі були без захисних масок.

На місце викликали поліцію

Бітнер зазначив, що співробітник метрополітену зробила зауваження підліткам та викликала поліцію. Але школярі встигли забігти до поїзда та втекти до появи правоохоронців.

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"Герої" метро

У київському метро вже були схожі ситуації. Наприклад, більшість жителів столиці не могли потрапити через локдауна в метро, але помітили, що палять прямо у вагоні двох молодих людей. Причому вони згодом навіть не вибачилися , А дівчина розмістила відео, в якому посміялася над ситуацією, зрадівши, що вона її прославила.

Через кілька днів вирішив закурити в метро і хлопець. Причому у нього навіть знайшлася група підтримки, кілька пасажирів, які їхали поруч погодилися йому підкорити.

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