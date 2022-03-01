У Харкові продовжуються обстріли: є загиблі та поранені

Рятувальники та волонтери продовжують розчищати завали у місті

Через обстріл є понад 20 травмованих / Колаж "Сьогодні"

У Харкові через російське вторгненняє не менше 10 загиблих, а також понад 20 травмованих людей.

Про це повідомляє ДСНС України.

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"Рятувальники та волонтери дістали з-під завалів близько 10 людей. Продовжуються роботи з розчищення завалів. Зруйновано повністю сходову клітку та частково коридори на всіх поверхах", – йдеться у повідомленні.

У Харкові з-під завалів дістають поранених після ворожого обстрілу

Шестеро загиблих дістали з-під завалів у Харківській ОДА, поранених не менше семи. Про це заявив заступник начальника ГУ ДСНС Харківщини Анатолій Торяник у Telegram. Президент України Володимир Зеленський сказав, що ракета в центральну площу Харкова – відвертий, нічим не прикритий терор.

У Харкові російські окупанти продовжують вбивати мирне населення.

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