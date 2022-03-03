У Харкові тривають обстріли: серед загиблих є діти

Багато харків'ян через напружену ситуацію в місті живуть у метрополітені

Окупанти руйнують об'єкти інфраструктури та адмінбудівлі / Колаж "Сьогодні"

У Харкові вночі померло шестеро осіб, з них двоє – діти. У місті є напружена ситуація. Постійно триває обстріл мирних жителів, а також знищуються об'єкти інфраструктури.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Російські війська б'ють по трансформаторних підстанціях. Вони обстріляли Салтівське депо, знищили кілька одиниць техніки. Також колосальні руйнування житлофонду та адмінбудівель. На передовій під кулями та вогнем перебувають і комунальники.

"До нас прийшла велика кількість гумдопомоги: їжі, теплих речей, ліків, спальних мішків, предметів гігієни. Організовуємо пристойні умови для людей. Багато харків'ян сьогодні живуть у метрополітені. Роздаємо там хліб, гаряче. Працюють хлібзаводи, немає перебоїв із борошном. Так важко, але борошно до Харкова перебуває", – каже мер міста Ігор Терехов.

ЗСУ під Харковом розгромили військових "елітної" першої танкової армії Росії

Українські військові під Харковом розгромили військових першої танкової армії РФ– у країні-агресорі вона вважається елітною. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Сьогодні".

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"Під Харковом розгромили та взяли в полон другий елітний підрозділ російської армії. Це перша танкова армія – Таманська дивізія, Кантемирівська дивізія і так далі", – розповів Олексій Арестович.

По його словам, українські військові взяли в полон командирів танкового батальйону, заступника командира полку та інших старших офіцерів.

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