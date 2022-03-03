В Харькове продолжаются обстрелы: среди погибших есть дети

Многие харьковчане из-за напряженной ситуации в городе живут в метрополитене

Оккупанты разрушают объекты инфраструктуры и админздания / Коллаж "Сегодня"

В Харькове ночью умерли шестеро человек, из них двое – дети. В городе напряженная ситуация. Постоянно идут обстрелы мирных жителей, а также уничтожаются объекты инфраструктуры.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Российские войска бьют по трансформаторным подстанциям. Они обстреляли Салтовское депо, уничтожили несколько единиц техники. Также колоссальные разрушения жилфонда и админзданий. На передовой под пулями и огнем находятся и коммунальщики.

"К нам пришло большое количество гумпомощи: еды, теплых вещей, лекарств, спальных мешков, предметов гигиены. Организовываем приличные условия для людей. Многие харьковчане сегодня живут в метрополитене. Раздаем там хлеб, горячее. Работают хлебзаводы, нет перебоев с мукой. Да тяжело, но мука в Харьков пребывает", – говорит мэр города Игорь Терехов.

ВСУ под Харьковом разгромили военных "элитной" первой танковой армии России

Украинские военные под Харьковом разгромили военных первой танковой армии РФ– в стране-агрессоре она считается элитной. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телеканала "Настоящее время".

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"Под Харьковом разгромили и взяли в плен второе элитное подразделение российской армии. Это первая танковая армия – Таманская дивизия, Кантемировская дивизия и так далее", – рассказал Алексей Арестович.

По его словам, украинские военные взяли в плен командиров танкового батальона, заместителя командира полка и других старших офицеров.

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