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У Харкові стався вибух на території заводу: є постраждалий і загиблий (фото)

2 квітня, 09:37

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

На території цеху в момент вибуху перебували 5 працівників

У Харкові внаслідок вибуху на території заводу в Новобаварському районі, де виготовляли олію, сталася пожежа. Загинула одна людина, ще одну госпіталізували з травмами.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, повідомлення до поліції надійшло 2 квітня близько 4:20 ранку. На місці події поліцейські встановили, що на території даного заводу розташований маслобійний цех, де використовували гексан.

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За попередніми даними, вибухнув промисловий олійний прес. На території цеху в момент вибуху перебували 5 працівників.

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Внаслідок події одна людина загинула. Її особа встановлюється. Ще один 38-річний працівник цеху доставлений до харківської лікарні.

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Слідчі вирішують питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки".

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Раніше ми повідомляли, що під Одесою спалахнула пожежа на території заводу. З вогнем боролися 40 рятувальників.

Також нагадаємо, на Рівненщині спалахнув хімічний завод.

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Харків вибух загинув поліція чоловік пожежа постраждалий маслозавод
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