У Харкові стався вибух на території заводу: є постраждалий і загиблий (фото)

У Харкові внаслідок вибуху на території заводу в Новобаварському районі, де виготовляли олію, сталася пожежа. Загинула одна людина, ще одну госпіталізували з травмами.
Як розповіли в пресслужбі ГУНП, повідомлення до поліції надійшло 2 квітня близько 4:20 ранку. На місці події поліцейські встановили, що на території даного заводу розташований маслобійний цех, де використовували гексан.
За попередніми даними, вибухнув промисловий олійний прес. На території цеху в момент вибуху перебували 5 працівників.
Внаслідок події одна людина загинула. Її особа встановлюється. Ще один 38-річний працівник цеху доставлений до харківської лікарні.
Слідчі вирішують питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки".
Раніше ми повідомляли, що під Одесою спалахнула пожежа на території заводу. З вогнем боролися 40 рятувальників.
Також нагадаємо, на Рівненщині спалахнув хімічний завод.
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