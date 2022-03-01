У Харкові ракета розірвалася у самому центрі міста (відео)

Чи є жертви, з'ясовується

Вибух у центрі Харкова. Скриншот з відео

1 березня у Харкові ракета вибухнула на площі Свободи – центральній площі міста. Удар стався о 8:01. Який це був снаряд, поки що невідомо, проте сигналів повітряної тривоги перед цим у місті не звучало.

У Мережі з'явилося відео, всі обставини з'ясовуються:

Реклама

Як повідомив кореспондент в ефірі новинного телемарафону, обстріл продовжується. Люди повідомляють про те, що в них повилітали шибки з вікон, горить оперний театр. Удар відбувся після закінчення комендантської години, на вулиці були машини. Також на майдані Свободи базувався волонтерський пункт. Відео після удару:

Обстріл Харкова "Градами"

У Харкові російські окупанти продовжують вбивати мирне населення. Через обстріл "Градами" загинули дев'ять мирних жителів, серед них – троє дітей. 37 людей отримали поранення. Крім того, було зруйновано 87 житлових будинків.