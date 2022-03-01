В Харькове ракета разорвалась в самом центре города (видео)

Есть ли жертвы, выясняется

Взрыв в центре Харькова. Скриншот с видео

1 марта в Харькове ракета взорвалась на площади Свободы – центральной площади города. Удар произошел в 8:01. Какой это был снаряд, пока неизвестно, однако сигналов воздушной тревоги перед этим в городе не звучало.

В Сети появилось видео, все обстоятельства выясняются:

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Как сообщил корреспондент в эфире новостного телемарафона, обстрел продолжается. Люди сообщают о том, что у них повылетали стекла из окон, горит оперный театр. Удар произошел после окончания комендантского часа, на улице были машины. Также на площади Свободы базировался волонтерский пункт. Видео после удара:

Обстрел Харькова "Градами"

В Харькове российские оккупанты продолжают убивать мирное население.

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Из-за обстрела "Градами" погибли девять мирных жителей, в том числе – трое детей. 37 человек получили ранения. Кроме того, было разрушено 87 жилых домов.