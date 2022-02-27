У Харкові розбили ще одну колону техніки РФ (відео)

Сьогодні вранці до Харкова зайшла військова техніка супротивника, яку вже зустріли. А тепер з'явилося відео знищення ще однієї колони броньовиків РФ. Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.
"У Харкові розбили ще одну колону російсько-фашистських окупантів. Русня здається в полон або розбігається після перших пострілів, як щури. Ховаються по під'їздах, горищах та підвалах. Харків – це наш Сталінград", – написав він.
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Запеклі бої за Україну
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що ворог знизив темпи наступу, але продовжує спроби закріпитись на деяких напрямках. Російські військові деморалізовані, є факти дезертирства та відмови воювати.
А ось ніч видалася для Харкова та Києва важкою. Харків зазнав сильних обстрілів, спалахнув газопровід. А під Києвом окупанти вдарили крилатими та балістичними ракетами по Василькову, де підірвали нафтобазу.
У Полтавській області українські військові разом із теробороною знищили 200 одиниць техніки РФ.