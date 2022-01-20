У Харкові знову шукають бомби в усіх школах

У Харкові 20 січня "мінували" всі школи. Поліція області підтвердила факт того, що невідомий повідомив про мінування, пише "Сьогодні".
"Таке повідомлення надійшло вранці. Нині триває перевірка навчальних закладів", – повідомила нам співробітниця пресслужби обласної поліції Оксана Калмикова.
Хвиля мінувань в Україні
Останнім часом в Україні, зокрема й у Києві, почастішали псевдомінування:
- 28 грудня у Києві надійшло анонімне повідомлення про замінування ТРЦ "Блокбастер". Відвідувачів евакуювали.
- 26 грудня правоохоронці отримали повідомлення про загрозу вибухув аеропорту "Одеса".
- Цього ж дня, 26 грудня, 49-річний чоловік заявив копам, що у будівлі Верховної Ради України закладено вибухівку, яку він збирається підірвати дистанційно.
- А увечері 25 грудня перекрили міст Патона в обидва боки. Невідомі знову зателефонували до поліції та заявили, що міст заміновано.
Раніше ми писали:
- 12 та 13 січня Україною прокотилася хвиля "мінувань" шкіл, станцій метро, ТРЦ та аеропортів в обласних центрах. Все це має ознаки добре спланованої акції.
- Поліцейські заявляють, що хвиля "мінувань" в Україні має ознаки гібридної війни проти нашої країни.