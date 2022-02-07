У Харкові знову протестували ФОПи: що вони вимагають (відео)

В Україні на вулиці вийшли ФОПи. Вони виступають проти знищення малого бізнесу. Акції відбулися у Харкові, Луцьку, Сумах та Запоріжжі. Про це повідомляється у випуску Сьогодні.
Чому ФОПи протестують
Незважаючи на сильний дощ, у Харкові людей зібралося чимало. Вони кажуть, що не хочуть працювати з касовими апаратами. Бояться, що фінансово не потягнуть такі нововведення. Для цього потрібно закупити обладнання та найняти людей, які з ним зможуть працювати, а також вести бухгалтерію.
Іще люди бояться, що можуть втратити частину товару. За новими правилами на кожен товар має бути первинна документація.
Далі по темі
"Незручно це все. У нас, наприклад, дрібний товар, якось поки що це нереально. Потрібні спеціальні програми, потрібна спеціальна техніка, і це все слід облаштувати. І потрібні не лише додаткові вкладення, а й додаткові співробітники", – каже підприємиця Ольга.
Чи збираються протестувати і далі?
Пройшло все спокійно, і тепер підприємці готуються їхати до столиці, щоб пікетувати там. ФОПи виходять на акції проти таких нововведень вже півтора року.
Зіткнення біля Ради
З 1 січня в Україні набув чинності закон про обов'язкове застосування ФОПами касових апаратів чи програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО).
25 січня ФОПи вийшли на мітинг до Верховної Ради. Вже зранку мітингувальники перекривали дороги в центрі столиці. Зрештою почалися зіткнення протестувальників з поліцією, у хід пішли каміння, пляшки та сльозогінний газ. За інформацією кореспондента каналу "Україна 24", кілька десятків людей було затримано. У сутичках постраждали люди.
Раніше ми писали:
- ФОПівська криза: чому бізнес громить Раду і як нові правила вдарять по кожному з нас
- "А хто тоді помер?" Лідера "SaveФОП" можуть звинуватити в організації заворушень із жертвами