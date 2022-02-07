В Харькове снова протестовали ФОПы: что они требуют (видео)

Предприниматели готовятся ехать в столицу, чтобы провести акцию протеста и там

В Украине на улицы вышли ФОПы. Они выступают против уничтожения малого бизнеса. Акции прошли в Харькове, Луцке, Сумах и Запорожье. Об этом сообщается в выпуске "Сегодня".

Почему ФОПы протестуют

Несмотря на довольно сильный дождь в Харькове, людей собралось немало. Они говорят, что не хотят работать с кассовыми аппаратами. Боятся, что не потянут финансово такие нововведения. Для этого нужно закупить оборудование и нанять людей, которые с ним смогут работать, а также вести бухгалтерию.

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Еще из-за этого люди боятся, что могут потерять часть товара. По новым правилам, на каждый товар должна быть первичная документация.

"Неудобно это все. У нас, например, мелочевка, как-то пока это нереально. Нужны специальные программы, требуется специальная техника и это все нужно обустроить. И нужны не только дополнительные вложения, но и дополнительные сотрудники", – говорит предпринимателя Ольга.

Собираются протестовать и дальше?

Прошло все спокойно и теперь предприниматели готовятся ехать в столицу, чтобы пикетировать там. ФОПы выходят на акции против таких нововведений уже полтора года.

Столкновения возле Рады

С 1 января в Украине вступил в силу закон об обязательном применении ФОПами в работе кассовых аппаратов или программных регистраторов расчетных операций (РРО).

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25 января ФОПы вышли на митинг под Верховную Раду. Уже с утра митингующие перекрывали дорогу в центре столицы. В результате начались столкновения протестующих с полицией, в ход пошли камни, бутылки и слезоточивый газ. По информации корреспондента "Украина 24", несколько десятков человек были задержаны. В столкновениях пострадали люди.

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