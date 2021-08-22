У Харкові встановили меморіальну дошку в пам'ять про Кернеса (фото)

Офіційне відкриття заплановане на День міста, 23 серпня

Незважаючи на те, що табличку вже встановили, побачити її можна буде лише завтра / Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові на будівлі міськради увічнили пам'ять мера Геннадія Кернеса, який помер в ніч на 17 грудня 2020 року.

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Про це повідомляє "Труха. Харків".

"Повісили табличку Кернесу. Фотографувати забороняють, але у мене вийшло, зараз її завішувати будуть", – написав місцевий житель.

Відзначимо, що офіційне відкриття меморіальної дошки в пам'ять колишнього мера Харкова Геннадія Кернеса заплановано на День міста 23 серпня о 10:00. Незважаючи на те, що її вже встановили, побачити можна буде табличку лише завтра.

"У цьому будинку з 2006 до 2020 рік працював видатний харків'янин, Почесний громадянин Харкова, Харківський міський голова Кернес Геннадій Адольфович", – написано на ній.

У портретній частини таблички розташований горельєф колишнього мера, а в ілюстративної – зображені видатні об'єкти міста, над якими працював Кернес.

Табличку буде важко пошкодити

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Дошку встановили на високій дистанції від землі, щоб її неможливо було пошкодити, але її розміри досить великі і все, що на ній зображено, буде добре видно. Довжина бронзової дошки становить 1,25 метра, а висота – 70 сантиметрів. Вона важить 80 кг.

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