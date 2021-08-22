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В Харькове установили мемориальную доску в память о Кернесе (фото)

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
22 августа, 11:39
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Официальное открытие запланировано на День города, 23 августа
Несмотря на то, что табличку уже установили, увидеть ее можно будет лишь завтра / Фото: коллаж "Сегодня"
Несмотря на то, что табличку уже установили, увидеть ее можно будет лишь завтра / Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове на здании горсовета увековечили память мэра Геннадия Кернеса, которыйумер в ночь на 17 декабря 2020 года.

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Об этом сообщает "Труха. Харьков".

"Повесили табличку Кернесу. Фотографировать запрещают, но у меня получилось, сейчас её завешивать будут", – написал местный житель.

Отметим, что официальное открытие мемориальной доски в память бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса запланировано на День города 23 августа в 10:00. Несмотря на то, что ее уже установили, увидеть можно будет табличку лишь завтра.

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"В этом здании с 2006 до 2020 год работал выдающийся харьковчанин, Почетный гражданин Харькова, Харьковский городской глава Кернес Геннадий Адольфович", – написано на ней.

В портретной части таблички расположен горельеф бывшего мэра, а в иллюстративной – изображены выдающиеся объекты города, над которыми работал Кернес.

Табличку будет тяжело повредить

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Доску установили на высокой дистанции от земли, чтобы ее невозможно было повредить, но ее размеры достаточно большие и все, что на ней изображено, будет хорошо видно. Длина бронзовой доски составляет 1,25 метра, а высота – 70 сантиметров. Она весит 80 кг.

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