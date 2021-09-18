У Харкові все частіше помічають диких лисиць. Чи варто боятися хвостатих – відео

Людина для лисиці – занадто велика здобич, тому кусати перехожих вона не буде. А ось за домашніх тварин слід потурбуватися

Хоча лисиця і не вкусить людину, вона все одно може бути небезпечною / Фото: Колаж: Сьогодні

У парках, на дитячих майданчиках і навіть у метро Харкова все частіше помічають лисиць. Ті, хто їх бачив, стверджують: тварини не дуже бояться людей.

Чи варто їх остерігатися людям і як себе вести, якщо зустріли диких тварин – розбиралися новини "Сьогодні".

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Де бачили диких тварин?

Одну лисицю бачили недалеко від станції метро "Турбоатом" у Харкові. Хижак сміливо досліджує територію і зовсім не боїться людини. Ще одного помітили вже в іншому районі. На відстані витягнутої руки.

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Хвостатих харків'яни бачили на дорогах, дитячих майданчиках і навіть у підземці. Безквиткова пасажирка метнулася повз турнікета, і, трохи погулявши станцією метро, ​​повернулася на вулицю.

Чому лисиць стали частіше помічати в місті – розбираємося разом із зоологом і слідопитом Володимиром Яроцьким. Виходимо на фотополювання на околиці спального району. Сліди присутності лисиці – всюди.

Через землеробство і обробку полів від гризунів лисицям усе важче впіймати здобич. Тому, каже вчений, вони і люблять яри: поруч є чагарники, водойма і – головне – багатоповерхівки зі звалищами, де завжди є чим поживитися.

"Ми бачимо підлітків, які досліджують територію і розселяються. Ще 5-10 років тому у людей було менше смартфонів, які могли знімати фото, відео. А насправді фахівці завжди спостерігали лисиць", – сказав Яроцький.

Як лисиця може бути небезпечна для людини?

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Погоджується з колегою і біолог Євген Кіося: лисиці завжди жили в лісопарковій зоні Харкова. Утім, нагадує, що таке сусідство може бути небезпечним.

"Тільки з точки зору сказу. Тому що здорова лисиця на людину нападати не буде, це для неї очевидно завелика здобич. Але дика лисиця може покусати домашню тварину. А потім вже ця домашня тварина може кусати людей. І це один з найпоширеніших сценаріїв підхопити сказ", – сказав він.

Фахівці радять: якщо зустріли лисицю, краще милуватися пухнастою здалеку. І впевнені, що через вирубку лісів і обробку полів дикі звірі в містах будуть з'являтися все частіше.

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