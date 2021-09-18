Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Харькова

В Харькове все чаще замечают диких лис. Стоит ли бояться хвостатых – видео

Анна Бровко Анна Бровко корреспондент Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
18 сентября, 21:57
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Человек для лисы – слишком большая добыча, так что кусать прохожих она не будет. А вот за домашних животных следует побеспокоится
Хотя лиса и не укусит человека, она все равно может быть опасной
Хотя лиса и не укусит человека, она все равно может быть опасной / Фото: Коллаж: Сегодня

В парках, на детских площадках и даже в метро Харькова все чаще замечают лис. Те, кто их видел, утверждают: животные не слишком боятся людей.

Стоит ли их остерегаться людям и как себя вести, если встретили диких животных – разбирались новости "Сегодня".

Реклама

Читайте также:

Где видели диких животных?

Одну лису видели недалеко от станции метро "Турбоатом" в Харькове. Хищник смело исследует территорию и вовсе не боится человека. Еще одного заметили уже в другом районе. На расстоянии вытянутой руки.

Реклама

Хвостатых харьковчане видели на дорогах, детских площадках и даже в подземке. Безбилетная пассажирка метнулась мимо турникета, и, немного погуляв станцией метро, ​​вернулась на улицу.

Почему лис стали чаще замечать в городе – разбираемся вместе с зоологом и следопытом Владимиром Яроцким. Выходим на фотоохоту на окраине спального района. Следы присутствия лисы – повсюду.

Через земледелие и обработку полей от грызунов лисам все труднее поймать добычу. Поэтому, говорит ученый, они и любят овраги: рядом есть кустарники, водоем и – главное – многоэтажки со свалками, где всегда есть чем поживиться.

"Мы видим подростков, которые исследуют территорию и расселяются. Еще 5-10 лет назад у людей было меньше смартфонов, которые могли снимать фото, видео. А на самом деле специалисты всегда наблюдали лис", – сказал Яроцкий.

Как лиса может быть опасна для человека?

Реклама

Соглашается с коллегой и биолог Евгений Киося: лисы всегда жили в лесопарковой зоне Харькова. Впрочем, напоминает, что такое соседство может быть опасным.

"Только с точки зрения бешенства. Потому что здоровая лиса на человека нападать не будет, это для нее очевидно великовата добыча. Но дикая лиса может покусать домашнее животное. А потом уже это домашнее животное может кусать людей. И это один из самых распространенных сценариев подхватить бешенство", – сказал он.

Специалисты советуют: если встретили лису, лучше любоваться пушистой издалека. И уверены, что из-за вырубки лесов и обработки полей дикие звери в городах будут появляться все чаще.

Ранее мы сообщали, что:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
Дашборд
В тренде
Тесты
Больше тестов
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦

18 сентября 1991. Президиум Верховного Совета Украины постановил до принятия Конституции Украины разрешить в протокольных мероприятиях использовать сине-желтый флаг...

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

29 975

заболело за неделю в Украине

+64%

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.67

Евро (€)

31.37

Российский рубль (₽)

0.37

Комаровский в теме
Как укрепить здоровье ребенка осенью
Спроси у доктора
Украинская Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
8
23:2
22
2
Шахтер
8
19:4
19
3
Десна
8
12:12
16
4
Днепр-1
8
13:8
16
5
Александрия
8
8:6
14
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Заря
7
13:9
11
8
Верес
8
8:8
11
9
Рух
8
6:10
8
10
Колос
7
5:12
8
11
Ингулец
8
8:14
7
12
Минай
6
5:7
6
13
Металлист 1925
7
6:12
6
14
Черноморец
7
9:18
5
15
Мариуполь
8
11:21
4
16
Львов
7
4:13
2
Показать больше
Суббота, 18 сентября
0:2
Смотри на: О матче
0:5
Смотри на:
1:0
Смотри на:
1:0
Смотри на:
SHOW MUST GO ON

Emmy Awards

19 cентября

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Битва супертяжей
25 сентября
До боя Усик - Джошуа
Новости бокса
Собаки в стильных кампейнах — Jacquemus Fall 2021. Как вам?
Осень в большом городе
Главные кинопремьеры сентября
Хочу в кино
Идея для отпуска в Украине
Куда отправиться в путешествие на авто
Топ-4 направления
Гороскоп
Твой гороскоп на сентябрь

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Благоприятные и опасные дни в сентябре
Лунный календарь
Скоро полнолуние
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять