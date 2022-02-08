У Харкові ввели абонплату за воду: скільки платитимемо

Тарифи КП "Харківводоканал" для населення, що діють з 1 січня 2022 року, залишаються в силі

У Харкові запроваджують абонплату за послугу водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові місцеві жителі, крім основного тарифу, платитимуть абонентську плату за послугу водопостачання та водовідведення. Зміни до закону "Про житлові комунальні послуги" набули чинності 1 лютого.

Про це повідомила прессекретар КП "Харківводоканал" Тамара Редько, передає Суспільне.

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Як стало відомо, плату за абонентське обслуговування зніматимуть з усіх споживачів, з якими укладено індивідуальні договори щодо надання послуг із централізованого водопостачання та водовідведення: з юридичних осіб та населення.

Абонентська плата на місяць складатиме:

30,90 грн (в т.ч. з централізованого водопостачання 19,08 грн з ПДВ, з централізованого водовідведення 11,82 грн з ПДВ) — для будинків, у яких встановлено вузол комерційного обліку;

29,628 грн (в т.ч. з централізованого водопостачання 17,808 грн з ПДВ, із централізованого водовідведення 11,82 грн з ПДВ) — для будинків, у яких відсутній вузол комерційного обліку.

Тарифи КП "Харківводоканал" для населення, що діють з 1 січня 2022 року, залишаються в силі:

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16,032 грн за 1 куб. м (з ПДВ);

за водовідведення – 8,484 грн за 1 куб. м (з ПДВ).

Для деяких українців зріс тариф на воду

Українці почали платити за водопостачання більше з 1 січня 2022 року. Такі зміни дозволила запровадити Національна комісія, яка здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

Зазначається, що тарифи зміняться для 45 водоканалів, та найбільші тарифи для побутових споживачів встановлені для клієнтів: