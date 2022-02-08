У Харкові ввели абонплату за воду: скільки платитимемо

У Харкові місцеві жителі, крім основного тарифу, платитимуть абонентську плату за послугу водопостачання та водовідведення. Зміни до закону "Про житлові комунальні послуги" набули чинності 1 лютого.
Про це повідомила прессекретар КП "Харківводоканал" Тамара Редько, передає Суспільне.
Деталі
Як стало відомо, плату за абонентське обслуговування зніматимуть з усіх споживачів, з якими укладено індивідуальні договори щодо надання послуг із централізованого водопостачання та водовідведення: з юридичних осіб та населення.
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Абонентська плата на місяць складатиме:
- 30,90 грн (в т.ч. з централізованого водопостачання 19,08 грн з ПДВ, з централізованого водовідведення 11,82 грн з ПДВ) — для будинків, у яких встановлено вузол комерційного обліку;
- 29,628 грн (в т.ч. з централізованого водопостачання 17,808 грн з ПДВ, із централізованого водовідведення 11,82 грн з ПДВ) — для будинків, у яких відсутній вузол комерційного обліку.
Тарифи КП "Харківводоканал" для населення, що діють з 1 січня 2022 року, залишаються в силі:
- 16,032 грн за 1 куб. м (з ПДВ);
- за водовідведення – 8,484 грн за 1 куб. м (з ПДВ).
Для деяких українців зріс тариф на воду
Українці почали платити за водопостачання більше з 1 січня 2022 року. Такі зміни дозволила запровадити Національна комісія, яка здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.
Зазначається, що тарифи зміняться для 45 водоканалів, та найбільші тарифи для побутових споживачів встановлені для клієнтів:
- КП "Облводоканал" (Запоріжжя) – 54,63 грн (без ПДВ) за 1 кубометр;
- КП "Уманьводоканал" – 47,92 грн за 1 кубометр;
- КП "Бердянськводоканал" – 47,56 грн;
У столиці тарифи на воду зросли в середньому на 20% і становили близько 30,38 грн за 1 кубометр з ПДВ, повний список змін виглядає так:
Для українців зросте комуналка
На початку 2022 року в Україні можуть подорожчати комунальні послуги через збільшення розміру прожиткового мінімуму.
За прогнозом Міністерства енергетики, у середньому комунальні платежі зростуть на 6%, а експерти з консенсусу-прогнозу вважають, що тарифи на опалення зростуть щонайменше на 16%.
Також, за їхніми прогнозами, тарифи на всілякі комунальні послуги зростуть у 2023 році на 10%, а у 2024 році ще на 7,5%.