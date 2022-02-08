В Харькове ввели абонплату за воду: сколько будем платить

В Харькове местные жители, кроме основного тарифа, будут платить абонентскую плату за услугу водоснабжения и водоотвода. Изменения в закон "О жилищных коммунальных услугах" вступили в силу 1 февраля.
Об этом сообщила пресс-секретарь КП "Харьковводоканал" Тамара Редько, передает Суспільне.
Подробности
Как стало известно, плату за абонентское обслуживание будут снимать со всех потребителей, с которыми заключены индивидуальные договоры о предоставлении услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу: с юридических лиц и населения.
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Абонентская плата в месяц будет составлять:
- 30,90 грн (в т.ч. по централизованному водоснабжению 19,08 грн по НДС, по централизованному водоотводу 11,82 грн с НДС) — для домов, в которых установлен узел коммерческого учета;
- 29,628 грн (в т.ч. по централизованному водоснабжению 17,808 грн по НДС, по централизованному водоотводу 11,82 грн с НДС) — для домов, в которых отсутствует узел коммерческого учета.
Тарифы КП "Харьковводоканал" для населения, действующие с 1 января 2022 года, остаются в силе:
- 16,032 грн за 1 куб. м (с НДС);
- за водоотвод – 8,484 грн за 1 куб. м (с НДС).
Для некоторых украинцев вырос тариф на воду
Украинцы начали платить за водоснабжение больше с 1 января 2022 года. Такие изменения позволила ввести Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.
Отмечается, что тарифы изменятся для 45 водоканалов, и самые большие тарифы для бытовых потребителей установлены для клиентов:
- КП "Облводоканал" (Запорожье) – 54,63 грн (без НДС) за 1 кубометр;
- КП "Уманьводоканал" – 47,92 грн за 1 кубометр;
- КП "Бердянскводоканал" – 47,56 грн;
В столице тарифы на воду выросли в среднем на 20% и составили около 30,38 грн за 1 кубометр с НДС, полный список изменений выглядит так:
Для украинцев вырастет коммуналка
В начале 2022 года в Украине могут подорожать коммунальные услуги в связи с увеличением размера прожиточного минимума.
По прогнозу Министерства энергетики, в среднем коммунальные платежи вырастут на 6%, а эксперты по консенсусу-прогнозу считают, что тарифы на отопление возрастут самое малое на 16%.
Также, по их прогнозам, тарифы на всевозможные коммунальные услуги возрастут в 2023 году на 10%, а в 2024 году еще на 7,5%.