У Харкові затримали відомого блогера, який плюнув в обличчя патрульному (фото, Відео)

Блогеру оголосили про підозру в скоєному

За свій вчинок чоловік нестиме відповідальність за ч. 1 ст. 345 ККУ/Фото: Police Control Ukraine, колаж: "Сьогодні"

У Харкові правоохоронці затримали блогера Віталія Санжакова (Vitos Dnepr), який плюнув в обличчя патрульному. Чоловіку вручили підозру.

Про це у Facebook повідомив перший заступник керівника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Реклама

Як все відбулося?

Дніпровський блогер Віталій Санжаков приїхав до Харкова і встиг відзначитись у конфлікті з патрульними. Блогер плюнув у поліцейського та максимально принижував його, знаючи, що той у рамках законодавства той нічого застосувати не зможе.

Чоловіка затримали

У четвер, 16 грудня, чоловіка затримали. За свій вчинок він буде нести відповідальність за ч. 1 ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Наразі йому вручена підозра.

Реклама

Інший скандал з блогером

У січні цього року блогера Vitos Dnepr затримали через керування авто у стані наркотичного сп'яніння. Він намагався втекти від поліцейських, проте порушника затримали та доставили до відділення поліції для подальшого з'ясування обставин. Також він відмовився від проходження огляду на стан сп'яніння.

Читайте також