В Харькове задержали известного блогера, который плюнул в лицо патрульному (фото, видео)

В Харькове правоохранители задержали блогера Виталия Санжакова (Vitos Dnepr), который плюнул в лицо патрульному. Мужчине вручили подозрение.
Об этом в Facebook сообщил первый заместитель руководителя Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Как все произошло?
Днепровский блогер Виталий Санжаков приехал в Харьков и успел отличиться в конфликте с патрульными. Блогер плюнул в полицейского и максимально унижал его, зная, что тот в рамках законодательства тот ничего применить не сможет.
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Мужчину задержали
В четверг, 16 декабря, мужчину задержали. За свой поступок он будет нести ответственность по ч. 1 ст. 345 УКУ (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Сейчас ему вручено подозрение.
Другой скандал с блогером
В январе этого года блогера Vitos Dnepr задержали из-за управления авто в состоянии наркотического опьянения. Он пытался скрыться от полицейских, однако нарушителя задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Также он отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
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