У Харкові загорівся приватний дитячий сад (відео)

У Харкові загорівся Центр раннього розвитку, який працював на першому поверсі житлового комплексу.
Про це повідомляють новини "Сьогодні".
Унаслідок пожежі в приватному садочку діти не постраждали. Усіх шістьох швидко вивели на вулицю і викликали рятувальників.
Пожежники припускають, що загоряння могло статися через коротке замикання.
Зараз поліцейські перевіряють, чи є у власників дозвільні документи, щоб працювати з дошкільнятами. Поки заклад закрили.
Нагадаємо, нещодавно в дитячому садку в Святошинському районі столиці сталася пожежа. З приміщення евакуювали 124 дитини.
Крім того, раніше в Рівному загорілася обладміністрація. Займання сталося на другому з шести поверхів адмінбудівлі – там розташований департамент агропромислового розвитку.
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