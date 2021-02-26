У Харкові загорівся приватний дитячий сад (відео)

У Харкові загорівся Центр раннього розвитку, який працював на першому поверсі житлового комплексу.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Унаслідок пожежі в приватному садочку діти не постраждали. Усіх шістьох швидко вивели на вулицю і викликали рятувальників.

Відео: Сьогодні

Пожежники припускають, що загоряння могло статися через коротке замикання.

Зараз поліцейські перевіряють, чи є у власників дозвільні документи, щоб працювати з дошкільнятами. Поки заклад закрили.

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Нагадаємо, нещодавно в дитячому садку в Святошинському районі столиці сталася пожежа. З приміщення евакуювали 124 дитини.

Крім того, раніше в Рівному загорілася обладміністрація. Займання сталося на другому з шести поверхів адмінбудівлі – там розташований департамент агропромислового розвитку.

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