У Харкові помітили "криваву річку" – що сталося (фото)

У Харкові вода в гирлі річки різко змінила колір, очевидці показали фото

У Харкові річка змінила колір / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові в Лісопарку перехожі помітили річку, яка змінила колір. Вода в ній стала яскраво червоною.

Відповідне фото опублікували в Telegram-каналі "Х**вий Харків".

Реклама

У публікації зазначили, що гирло "річки" знаходиться у Лісопарку з боку перехрестя Білгородського і Проскури/Чкалова. Водойма зазвичай наповнюється тільки під час дощів, але останнім часом опадів у Харкові не було.

Фото: "Х ** вий Харків"

"Гуляли вчора, виявили червону річку, смердить як каналізація, але колір насторожує і дощів не було, явно зливають якесь лайно", – йдеться у повідомленні.

Забруднення річок в Україні

Раціональне використання води та водних ресурсів контролює Державна екологічна інспекція. Як пише "Слово і діло", протягом 2019 року і 9 місяців 2020 року склали 9 397 протоколів про адміністративні правопорушення, оштрафували 7749 людей на загальну суму майже 1,5 млн грн.

Реклама

Щоб зупинити негативний вплив на водні ресурси при господарській діяльності, до судів передали 46 позовів. За 15 позовами було прийнято рішення тимчасово зупинити діяльність суб'єктів господарювання до усунення порушень.

Крім того, правоохоронцям передали 265 матеріалів, по 52 відкрили кримінальні виробництва.