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У Харкові жорстоко побили дівчину: кривдники досі на свободі (відео)

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
17 жовтня, 06:04
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Адвокат потерпілої наполягає – справа затягують спеціально
Нападники досі офіційно не встановлено. Колаж "Сегодня".
Нападники досі офіційно не встановлено. Колаж "Сегодня".

У Харкові троє чоловіків напали на 18-річну дівчину. Свідок упізнав кривдників. Але пройшло три місяці, а у справі не фігурує жоден з них. Хто затягує розслідування з'ясовував сайт "Сегодня".

Що сталося:

Дівчина Дарина нормально говорити змогла тільки через місяць, тобто не через трубочку – через три. А вставити шість вибитих зубів зможе тільки через рік – коли повністю загоїться розбита щелепа.

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"Була вибита щелепна кістка з осколками і мені довелося діставати осколки, які були в кістки. І ставить там імплантат", – розповідає дівчина.

Це був один з перших літніх вечорів. Дарина розповідає – приїхала до подруги в гості, але не змогла знайти вдома. Допомогти і навіть провести зголосився молодий хлопець. А коли завернули за ріг – напав з кулаками. Коли Дарина прийшла до тями, нападників було вже троє. А вона лежала на землі без рюкзака і без футболки. Звідки взялися сили втекти – поняття не має, і вирватися вдалося. У будинку комунальники ремонтували труби і залишили досить глибоку траншею. Сюди впала Дарина. Згодом її помітили мешканці будинку і викликали поліцію і швидку.

Нападники досі офіційно не встановлено. Хоча адвокат потерпілої наполягає – справу затягують. Є свідок, який дізнався кривдників. Відомі їхні імена і прізвища. І жоден з чоловіків досі не фігурує в справі.

"Це головна претензія – чому ці особи на свободу на сьогоднішній день. Ці особи мають документами та відомостями стосовно потерпілої", – сказав адвокат потерпілої Ігор Нагорний.

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За версією слідчих, доказів, що речі у Дарини вкрали – немає, а отже, це не розбійний напад, а тільки побиття. І замість 10-ти років в'язниці, зловмисники можуть отримати максимум – три роки. У поліції всі звинувачення в затягуванні справи відкидають.

"Ніхто нічого не затягує. Це не в наших інтересах. Справа в тому, що спочатку потерпіла перебувала в лікарні, справа перебувала в секторі дізнання. Потім коли було з'ясовано, що саме за тілесні ушкодження їй було отримано, справа передавали в слідчий відділ. Це також час. Потім справа перекваліфіковувалося. Це також час ", – сказала прес-секретар Національної поліції Харківської області Евеліна Черепахина.


Але поки кривдники Дар'ї на свободу, дівчина не хоче називати свого прізвища і показувати обличчя без маски. Тому що боїться нової розправи.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, як в Запоріжжі жінка з ножем зробила три зухвалих пограбування – її жертвами стали установа з видачі мікрокредитів, магазин і квартира.

Також ми повідомляли про те, як на київській Чоколівці був затриманий неадекват з ножем, ганяв за дітьми . У сумці у затриманого поліція знайшла молоток, скотч і мотузку.

А в столиці – Києві поліцейські затримали чоловіка за розбійний напад на перехожого . Зловмисник, погрожуючи ножем, відібрав у чоловіка сумку і спробував втекти, проте його швидко оперативно затримати співробітникам полку поліції особливого призначення.

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