Русский
$ 27,75
33,64
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Харкова

Прямо з відра: на Харківщині батюшка креативно освятив віруючих (відео)

2 травня, 14:45

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Українці продовжують святкувати Великдень і нести до церкви пасочки – у Харківській області священнослужитель оригінально освятив віруючих і їх кошики – відео

У селі Шийківка Харківської області батюшка незвичайним чином освятив віруючих, без хреста, свяченої води, свічок і кадило, а просто з відра.

Реклама

Відповідне відео опублікували очевидці в соцмережах.

Відео: Telegram-канал/Труха Харків

"Мав бути о 6 ранку. Йому телефонували, дзвонили, не брав трубку, в пів восьмої приїхав сам. І дві співучі, вони попереду з скринею для пожертвувань бігали, а той ні свічок, ні хреста, нічого не привіз. Каже: "Я поспішав і все забув"", – розповідають очевидці.

Подібний інцидент стався в селі Ізюмське Харківської області.

В тренді
"Слуга народу" Тищенко приїхав з перевіркою на Закарпаття – особливо його стурбував туалет (відео)
Відео: Telegram-канал/Труха Харків

Раніше ми повідомляли, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав не пускати людей похилого віку до церкви на Великдень.

Реклама

Також нагадаємо, у Лаврі зовсім забули про коронавірус під час святкових богослужінь.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Дружина померла в пологовому будинку від COVID-19: вдівець у розпачі написав листа Ілону Маску
Дружина померла в пологовому будинку від COVID-19: вдівець у розпачі написав листа Ілону МаскуХарків
На Харківщині двох хлопчиків знайшли голодними і брудними на вулиці: мати їх покинула
На Харківщині двох хлопчиків знайшли голодними і брудними на вулиці: мати їх покинулаХарків
У трьох областях не використали всі дози Covishield – МОЗ обурений
У трьох областях не використали всі дози Covishield – МОЗ обуренийУкраїна
На Харківщині зіткнулися легковики: багато постраждалих (фото)
На Харківщині зіткнулися легковики: багато постраждалих (фото)Харків
У Харкові з'явилися змії: чи небезпечні плазуни
У Харкові з'явилися змії: чи небезпечні плазуниХарків
Стояли в черзі до буфету. У Харкові чоловік розстріляв двох людей (фото, відео)
Стояли в черзі до буфету. У Харкові чоловік розстріляв двох людей (фото, відео)Харків

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти