Прямо з відра: на Харківщині батюшка креативно освятив віруючих (відео)

Українці продовжують святкувати Великдень і нести до церкви пасочки – у Харківській області священнослужитель оригінально освятив віруючих і їх кошики – відео

У селі Шийківка Харківської області батюшка незвичайним чином освятив віруючих, без хреста, свяченої води, свічок і кадило, а просто з відра.

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Відповідне відео опублікували очевидці в соцмережах.

Відео: Telegram-канал/Труха Харків

"Мав бути о 6 ранку. Йому телефонували, дзвонили, не брав трубку, в пів восьмої приїхав сам. І дві співучі, вони попереду з скринею для пожертвувань бігали, а той ні свічок, ні хреста, нічого не привіз. Каже: "Я поспішав і все забув"", – розповідають очевидці.

Подібний інцидент стався в селі Ізюмське Харківської області.

Відео: Telegram-канал/Труха Харків

Раніше ми повідомляли, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав не пускати людей похилого віку до церкви на Великдень.

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Також нагадаємо, у Лаврі зовсім забули про коронавірус під час святкових богослужінь.