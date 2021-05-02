Прямо з відра: на Харківщині батюшка креативно освятив віруючих (відео)

У селі Шийківка Харківської області батюшка незвичайним чином освятив віруючих, без хреста, свяченої води, свічок і кадило, а просто з відра.
Відповідне відео опублікували очевидці в соцмережах.
"Мав бути о 6 ранку. Йому телефонували, дзвонили, не брав трубку, в пів восьмої приїхав сам. І дві співучі, вони попереду з скринею для пожертвувань бігали, а той ні свічок, ні хреста, нічого не привіз. Каже: "Я поспішав і все забув"", – розповідають очевидці.
Подібний інцидент стався в селі Ізюмське Харківської області.
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