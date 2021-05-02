Українська
$ 27,75
33,64
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

Прямо из ведра: в Харьковской области батюшка креативно освятил верующих (видео)

2 мая, 14:45

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Украинцы продолжают праздновать Пасху и нести в церковь пасочки – в Харьковской области священнослужитель оригинально освятил верующих и их корзинки – видео

В селе Шийковка Харьковской области батюшка необычным образом освятил верующих, без креста, святой воды, свечей и кадило, а просто из ведра.

Реклама

Соответствующее видео опубликовали очевидцы в соцсетях.

Видео: Telegram-канал/Труха Харьков

"Должен был быть в 6 утра. Ему звонили, звонили, не брал трубку, в пол восьмого приехал сам. И две певчие, они впереди с сундуком для пожертвований бегали, а тот ни свечек, ни креста, ничего не привез. Говорит: "Я торопился и всё забыл"", – рассказывают очевидцы.

Подобный инцидент произошел в селе Изюмское Харьковской области.

В тренде
Мечтала стать моделью и была любимицей. Что известно о девочке, умершей от анорексии (обновлено)
Видео: Telegram-канал/Труха Харьков

Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов призвал не пускать пожилых людей в церковь на Пасху.

Реклама

Также напомним, в Лавре совсем забыли о коронавирусе во время праздничных богослужений.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Жена умерла в роддоме от COVID-19: вдовец в отчаянии написал письмо Илону Маску
Жена умерла в роддоме от COVID-19: вдовец в отчаянии написал письмо Илону МаскуХарьков
В Харьковской области двух мальчиков нашли голодными и грязными на улице: мать их бросила
В Харьковской области двух мальчиков нашли голодными и грязными на улице: мать их бросилаХарьков
В трех областях не использовали все дозы Covishield – Минздрав возмущен
В трех областях не использовали все дозы Covishield – Минздрав возмущенУкраина
В Харьковской области столкнулись легковушки: много пострадавших (фото)
В Харьковской области столкнулись легковушки: много пострадавших (фото)Харьков
В Харькове появились змеи: опасны ли пресмыкающиеся
В Харькове появились змеи: опасны ли пресмыкающиесяХарьков
Стояли в очереди в буфет. В Харькове мужчина расстрелял в двух человек (фото, видео)
Стояли в очереди в буфет. В Харькове мужчина расстрелял в двух человек (фото, видео)Харьков

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять