Прямо из ведра: в Харьковской области батюшка креативно освятил верующих (видео)

Украинцы продолжают праздновать Пасху и нести в церковь пасочки – в Харьковской области священнослужитель оригинально освятил верующих и их корзинки – видео

В селе Шийковка Харьковской области батюшка необычным образом освятил верующих, без креста, святой воды, свечей и кадило, а просто из ведра.

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Соответствующее видео опубликовали очевидцы в соцсетях.

Видео: Telegram-канал/Труха Харьков

"Должен был быть в 6 утра. Ему звонили, звонили, не брал трубку, в пол восьмого приехал сам. И две певчие, они впереди с сундуком для пожертвований бегали, а тот ни свечек, ни креста, ничего не привез. Говорит: "Я торопился и всё забыл"", – рассказывают очевидцы.

Подобный инцидент произошел в селе Изюмское Харьковской области.

Видео: Telegram-канал/Труха Харьков

Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов призвал не пускать пожилых людей в церковь на Пасху.

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Также напомним, в Лавре совсем забыли о коронавирусе во время праздничных богослужений.