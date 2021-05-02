Прямо из ведра: в Харьковской области батюшка креативно освятил верующих (видео)

В селе Шийковка Харьковской области батюшка необычным образом освятил верующих, без креста, святой воды, свечей и кадило, а просто из ведра.
Соответствующее видео опубликовали очевидцы в соцсетях.
"Должен был быть в 6 утра. Ему звонили, звонили, не брал трубку, в пол восьмого приехал сам. И две певчие, они впереди с сундуком для пожертвований бегали, а тот ни свечек, ни креста, ничего не привез. Говорит: "Я торопился и всё забыл"", – рассказывают очевидцы.
Подобный инцидент произошел в селе Изюмское Харьковской области.
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