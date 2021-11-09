У Харківській області понад сотню вчителів відсторонили від роботи

Адвокат Ростислав Кравець уточнював "Сьогодні", що у директорів шкіл та органів місцевої влади немає повноважень усувати людей від роботи

Понад сотню вчителів усунули від роботи / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харківській області 105 працівників шкіл та 32 працівники дитячих садків були відсторонені від роботи через відсутність вакцинації.

Про це пише "Вечірній Харків".

Реклама

У перший день нових карантинних правил для держслужбовців 105 працівників шкіл та 32 працівники дитячих садків у Харківській області було відсторонено від роботи через відсутність вакцинації.

Вчителям не буде сплачено дні відсутності на роботі. Вони можуть повернутись до виконання своїх обов'язків, але для цього потрібен COVID-сертифікат.

Відсторонити від роботи через щеплення законно?

Адвокат Іван Ліберман повідомив, чому, на його погляд, ця норма все ж таки сумнівна з позиції закону.

Реклама

"Є такі поняття, як дух закону та буква закону. Перший говорить про те, що потрібно діяти, виходячи з інтересів національної безпеки. Тобто, з точки зору духу закону вважається правильним, коли держава обмежує законні права та інтереси людей", – каже Іван Ліберман.

Він додав, що "з точки зору букви закону" у нас в країні зараз немає закону про обов'язкову вакцинацію та санкції за його невиконання.

"Це говорить про те, що парламентарі не хочуть і не нестимуть жодної відповідальності у разі наслідків. Тому і немає такого закону в Україні. Все покладено на відомства та управління. Ті ж лише дають рекомендації, які в районах та селах сприймаються як негайні до виконанню", – додав Ліберман.



Ще один адвокат, Ростислав Кравець, уточнює, що у директорів шкіл та органів місцевої влади немає повноважень усувати людей від роботи.

"Також є особи, які написали заяви про те, що вони планують зробити щеплення. Їх не мають права усувати. Усунення громадян від роботи загрожує кримінальною відповідальністю. Крім того, це обмеження прав людини за ознакою невакцинації", – повідомив Ростислав Кравець.

Раніше ми писали: