В Харьковской области более сотни учителей отстранили от работы

Адвокат Ростислав Кравец уточнял "Сегодня", что у директоров школ и органов местной власти нет полномочий отстранять людей от работы

Более сотни учителей отстранили от работы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харьковской области 105 работников школ и 32 работника детских садов были отстранены от работы из-за отсутствия вакцинации.

Об этом пишет "Вечерний Харьков".

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В первый день новых карантинных правил для госслужащих 105 работников школ и 32 работника детских садов в Харьковской области были отстранены от работы из-за отсутствия вакцинации.

Учителям не будут оплачены дни отсутствия на работе. Они могут вернуться к исполнению своих обязанностей, но для этого нужен COVID-сертификат.

Отстранять от работы из-за прививок законно?

Адвокат Иван Либерман сообщил, почему, на его взгляд, эта норма все же сомнительна с позиции закона.

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"Есть такие понятия, как дух закона и буква закона. Первый говорит о том, что нужно действовать, исходя из интересов национальной безопасности. То есть с точки зрения духа закона считается правильным, когда государство ограничивает законные права и интересы людей", – говорит Иван Либерман.

Он добавил, что "с точки зрения буквы закона" у нас в стране сейчас нет закона об обязательной вакцинации и санкций за его невыполнение.

"Это говорит о том, что парламентарии не хотят и не будут нести никакой ответственности в случае последствий. Поэтому и нет такого закона в Украине. Все возложено на ведомства и управления. Те же лишь дают рекомендации, которые в районах и селах воспринимаются как немедленные к исполнению", – добавил Либерман.



Еще один адвокат, Ростислав Кравец, уточняет, что у директоров школ и органов местной власти нет полномочий отстранять людей от работы.

"Также есть лица, которые написали заявления о том, что они планируют сделать прививку. Их не имеют права отстранять. Отстранение граждан от работы чревато уголовной ответственностью. Кроме того, это ущемление прав человека по признаку невакцинации", – сообщил нам Ростислав Кравец.

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