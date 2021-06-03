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У Харківській області чоловік тримав у заручниках матір з дитиною: як їх врятували

3 червня, 14:27

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

П'яний чоловік посварився з колишньою дружиною, дістав ніж і почав погрожувати жінці – подробиці спецоперації

У Харківській області чоловік тримав у заручниках колишню дружину і дитину. Поліцейські провели спецоперацію і звільнили потерпілих.

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Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

Вночі 2 червня жителька села Гайдари розповіла копам, що на подругу нападає з ножем її колишній чоловік.

Поліцейські з'ясували, що п'яний чоловік потрапив до будинку колишньої дружини, щоб зустрітися з 4-річним сином. Однак між дорослими почалася сварка, порушник дістав ніж, почав погрожувати і насильно утримував жінку в її будинку.

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/ Фото: Нацполиция

На місце виїхали поліцейські, спецназівці "КОРД" і пересувна криміналістична лабораторія. Під час розмови чоловік погодився відпустити дитину. Усього переговори тривали понад дві години. Близько другої години ночі зловмисник відпустив жінку, вона не постраждала.

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/ Фото: Нацполиция

Наразі чоловіка затримано, копи почали кримінальне провадження. Йому загрожує до 15 років в'язниці.

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Нагадаємо, злочинці три роки незаконно утримували киянина з метою заволодіння його квартирою.

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