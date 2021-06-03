В Харьковской области мужчина держал в заложниках мать с ребенком: как их спасли

Пьяный мужчина поссорился с бывшей женой, достал нож и начал угрожать женщине – подробности спецоперации

В Харьковской области мужчина держал в заложниках бывшую жену и ребенка. Полицейские провели спецоперацию и освободили пострадавших.

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Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Ночью 2 июня жительница села Гайдары рассказала копам, что на подругу нападает с ножом ее бывший муж.

Полицейские выяснили, что пьяный мужчина попал в дом бывшей жены, чтобы встретиться с 4-летним сыном. Однако между взрослыми началась ссора, нарушитель достал нож, начал угрожать и насильно удерживал женщину в ее доме.

Реклама / Фото: Нацполиция

На место выехали полицейские, спецназовцы "КОРД" и передвижная криминалистическая лаборатория. Во время разговора мужчина согласился отпустить ребенка. Всего переговоры продолжались более двух часов. Около двух часов ночи злоумышленник отпустил женщину, она не пострадала.

/ Фото: Нацполиция

Сейчас мужчина задержан, копы начали уголовное производство. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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Напомним, преступники три года незаконно удерживали киевлянина с целью завладения его квартирой.

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