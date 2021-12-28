У Харківській області на полюванні загинув відомий хірург

У Харківській області на полюванні загинув відомий на Полтавщині хірург. Він отримав смертельне поранення.
Про це сайту "Сьогодні" повідомили в поліції Харківської області.
Деталі
Чоловікові, який зазнав поранення, було 39 років. Він отримав травму, несумісну із життям.
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"Випадок кваліфікований за статтею "Вбивство з необережності. Також поліція встановила, що загинув один з учасників компанії, яка приїхала пополювати", – повідомила речниця поліції Харківської області Олена Баранник.
Був відомим хірургом
Як ми з'ясували, йдеться про Романа Ростовського – відомого хірурга з 2-ї міськлікарні Полтави.
Його колеги розповіли, що сьогодні, 28 грудня, проводять його поминки. Вони уточнили, що на рахунку цього медика чимало нових професійних методик та нагород.
Що забороняється на полюванні:
- наставляти зброю на людину або свійських тварин;
- передавати її в інші руки, попередньо не оглянувши і не розрядивши;
- стріляти без потреби;
- полювати в недозволених місцях та у темний час доби;
- використовувати немисливську (зокрема, військову) вогнепальну, пневматичну та іншу стрілецьку зброю, а також нарізну вогнепальну зброю.
Раніше ми писали:
- На полюванні мешканець села Мала Стратіївка у Вінницькій області підстрелив підлітка. Хлопчику, який зазнав поранення, 14 років.
- Мисливцем, який застрелив поліцейського під час полювання за 70 кілометрів від Чернігова, виявився Ігор Довгопол, начальник Чернігівського районного управління ДСНС.