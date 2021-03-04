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На Харківщині пенсіонер змушував безхатьків працювати на себе

4 березня, 15:13

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Також чоловік залучив їх до незаконної вирубки лісу

У Харківській області затримали пенсіонера, який вербував безхатьків для примусової праці.

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Як повідомили в пресслужбі ГУНП, 62-річний чоловік орендував будинок в селі Чернеччина Краснокутського району. Він підшукав безхатьків, неповнолітніх з неблагополучних сімей, нарко- та алкозалежних осіб, поселив їх у домоволодінні та експлуатував для примусової праці на території Харківської області.

Пенсіонер тиснув на них психологічно та впливав фізично, а також залучав до будівельних та різних господарських робіт, зокрема до незаконного вирубування лісу на території Богодухівського району Харківської області.

Сам пенсіонер виконував функції наглядача. Він стежив за дотриманням порядку, розподіляв між працівниками обов'язки щодо прибирання, приготування їжі тощо.

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"3 березня в ході обшуку за місцем мешкання правопорушника правоохоронці виявили 7 осіб, які залучалися до примусової праці, у тому числі до незаконної вирубки лісу, жили в антисанітарних умовах, не отримували заробітну плату. Серед них двоє жінок та п’ятеро чоловіків", – розповіли в поліції.

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Також правоохоронці вилучили чорнові записи про отримані зловмисником доходи за експлуатацію осіб, чорнові записи виходу їх на роботу та облікові документи боргових зобов’язань, паспорти громадян України, трудові та медичні книжки.

Потерпілим надали допомогу і помістили до Харківського міського центру реінтеграції бездомних осіб.

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Наразі вирішується питання про повідомлення 62-річному чоловіку про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої.

Раніше ми повідомляли, що під Харковом викрили рабовласників, які тримали людей в страшних умовах.

Також нагадаємо, на Херсонщині звільнили з трудового рабства 13 осіб.

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