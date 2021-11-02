На Харківщині розкидають вакцину з літака – для кого вона

Вакцину розкидатимуть у приманках

Приманки почали розкидати вчора / Колаж "Сьогодні"

На Харківщині з 1 листопада з літаків розкидають вакцину у брикетах. Вона проти сказу для диких тварин.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба Харківської області.

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Що це й навіщо?

Брикети – невеликі шматочки корму з м'ясо-кісткового борошна. Усередині вони містять вакцину проти сказу у желеподібній формі для диких тварин.

Приманка безпечна для людей та тварин. Їх розкидають, щоб забезпечили створення благополучного середовища щодо захворювання на сказ серед диких тварин, які є основними розповсюджувачами збудника сказу.

Де розкидатимуть приманки?

Приманки будуть у лісових та польових угіддях Богодухівського, Красноградського районів, частково на території Лозівського, Харківського, Чугуївського районів.

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Усього планується розкласти 296 507 доз приманок.

Чим небезпечний сказ і як він передається?

Передається сказ зі слиною при укусі хворим тваринам. Потім, поширюючись нервовими шляхами, вірус досягає слинних залоз, нервових клітин кори головного мозку, гіпокампа, бульбарних центрів і, вражаючи їх, викликає важкі порушення, що призводять до загибелі.

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