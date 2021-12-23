На Харківщині сталася смертельна ДТП: що з постраждалими (відео)

Сьогодні, 23 грудня, о 08:00 у Харківській області зіткнулися три автомобілі. В ДТП постраждали 6 людей.
Про це повідомляє "Сьогодні".
В Telegram-каналі "ТРУХА" повідомили, що одна автівка була службовою і на місці загинув співробітник митниці.
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Що з постраждалими
Було оглянуто 6 людей. Вони всі були з різних автівок.
"Я нагадаю, що це Volkswagen, "Нива" та Ford. Найбільша кількість постраждалих була в Ford. І чоловік 55 років, пасажир Ford переднього сидіння, загинув на місці. Два пасажири Ford з численними травмами доправлені до міської лікарні швидкої допомоги. Один з Ford – чоловік 29 років, в нього ізольована травма – перелом стегна. Він був доправлений до обласної клінічної травматологічної лікарні. І також до лікарні швидкої допомоги доправили водія Volkswagen. В нього теж черепно-мозкова травма і перелом", – сказав директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта.
Чи це був службовий Ford – невідомо.
Основні причини аварій
Статистика ДТП в Україні зовсім невтішна. Причому практично всі автолюбителі роблять ті самі помилки, внаслідок чого стаються аварії.
Причини ДТП:
- неуважне водіння;
- водіння в нетверезому вигляді;
- недотримання дистанції;
- недисциплінованість пішоходів;
- усвідомлене порушення правил дорожнього руху (ігнорування дорожніх знаків і сигналів світлофора, зміна смуги руху без увімкненого "поворотника", підрізання);
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