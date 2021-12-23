На Харківщині сталася смертельна ДТП: що з постраждалими (відео)

Директор Центру екстреної медичної допомоги заявив, що найбільша кількість постраждалих була в автомобілі Ford

Рятувальники за допомогою спецзасобів деблокували тіло загиблого / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 23 грудня, о 08:00 у Харківській області зіткнулися три автомобілі. В ДТП постраждали 6 людей.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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В Telegram-каналі "ТРУХА" повідомили, що одна автівка була службовою і на місці загинув співробітник митниці.

Що з постраждалими

Було оглянуто 6 людей. Вони всі були з різних автівок.

"Я нагадаю, що це Volkswagen, "Нива" та Ford. Найбільша кількість постраждалих була в Ford. І чоловік 55 років, пасажир Ford переднього сидіння, загинув на місці. Два пасажири Ford з численними травмами доправлені до міської лікарні швидкої допомоги. Один з Ford – чоловік 29 років, в нього ізольована травма – перелом стегна. Він був доправлений до обласної клінічної травматологічної лікарні. І також до лікарні швидкої допомоги доправили водія Volkswagen. В нього теж черепно-мозкова травма і перелом", – сказав директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта.



Чи це був службовий Ford – невідомо.

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Основні причини аварій

Статистика ДТП в Україні зовсім невтішна. Причому практично всі автолюбителі роблять ті самі помилки, внаслідок чого стаються аварії.

Причини ДТП:

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неуважне водіння;

водіння в нетверезому вигляді;

недотримання дистанції;

недисциплінованість пішоходів;

усвідомлене порушення правил дорожнього руху (ігнорування дорожніх знаків і сигналів світлофора, зміна смуги руху без увімкненого "поворотника", підрізання);

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