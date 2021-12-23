В Харьковской области случилось смертельное ДТП: что с пострадавшими (видео)

Директор Центра экстренной медицинской помощи заявил, что наибольшее количество пострадавших было в автомобиле Ford

Спасатели с помощью спецсредств деблокировали тело погибшего / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 23 декабря, в 08:00 в Харьковской области столкнулись три автомобиля. В ДТП пострадали 6 человек.

Об этом сообщает "Сегодня".

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В Telegram-канале ТРУХА сообщили, что один автомобиль был служебным и на месте погиб сотрудник таможни.

Что с пострадавшими

Было осмотрено 6 человек. Они все были из разных автомобилей.

"Я напомню, что это Volkswagen, "Нива" и Ford. Наибольшее количество пострадавших было в автомобиле Ford. И мужчина 55 лет, пассажир Ford переднего сиденья, погиб на месте. Два пассажира Ford с многочисленными травмами доставлены в городскую больницу скорой помощи. Один из Ford – мужчина 29 лет, у него изолированная травма – перелом бедра. Он был доставлен в областную клиническую травматологическую больницу. И также в больницу скорой помощи доставлен водитель Volkswagen. У него тоже черепно-мозговая травма и перелом", – сказал директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.



Был ли это служебный Ford – неизвестно.

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Основные причины аварий

Статистика ДТП в Украине совсем неутешительная. Причем практически все автолюбители совершают те же ошибки, в результате чего случаются аварии.

Причины ДТП:

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невнимательное вождение;

вождение в нетрезвом виде;

несоблюдение дистанции;

недисциплинированность пешеходов;

осознанное нарушение правил дорожного движения (игнорирование дорожных знаков и сигналов светофора, изменение полосы движения без включенного "поворотника", подрезание);

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