У Харківській області зіткнулися легковик і пасажирський автобус, є жертви (фото)

У Богодухівському районі Харківської області зіткнулися пасажирський автобус і легковик.
Як повідомили в пресслужбі ДСНС, аварія сталася на 49-му кілометрі траси Харків-Суми в селі Крисіно.
На швидкості легковий автомобіль "ВАЗ 21099" влетів в пасажирський автобус "Еталон", який рухався за маршрутом Богодухів-Харків.
Внаслідок ДТП в легковому автомобілі загинули 71-річний водій і 70-річна пасажир. Водій автобуса та 10 його пасажирів не постраждали.
Рятувальники за допомогою спеціального інструменту розрізали кузов понівеченого легковика та діставали тіла загиблих.
Раніше ми повідомляли, що у Києві автобус з пасажирами влетів у вантажівку.
Також нагадаємо, у Львівській області автобус з пасажирами з'їхав в кювет.
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