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У Львівській області автобус з пасажирами з'їхав у кювет (фото)

18 лютого, 13:16

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

У салоні перебувало 18 людей

Біля українсько-польського кордону у Раві-Руській внаслідок погодних умов з'їхав у кювет пасажирський автобус TEMSA зі сполученням Львів – Вільнюс.

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Як розповіли в пресслужбі ДСНС, ДТП сталося ввечері 17 лютого.

На момент прибуття рятувальників в автобусі перебувало 18 людей. Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою буксирувального тросу автобус витягли.

На щастя, ніхто не постраждав.

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Раніше ми повідомляли, що у Запорізькій області через негоду автобус з пасажирами злетів у кювет. У транспортному засобі перебувало 25 пасажирів.

Також нагадаємо, на Хмельниччині легковик злетів у кювет. Внаслідок аварії водій і дві пасажирки автомобіля, 1970 і 1966 народження, від отриманих травм загинули на місці події.

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ДТП рятувальники пасажири Львівська область автобуси ДСНС
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